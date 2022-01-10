'Katilden değil annesinden şikayetçiyim'

SABAH'a konuşan açılı anne, "Oğlumu, ben evlere temizliğe giderek, eşim çobanlık yaparak okuttuk. Cebine haftalık 50 lira koyabiliyorduk. Tüm zorluklara rağmen hem çalıştı hem de okudu. Üniversiteyi kazandı. Çok mutluydu.

Tek hayali Kickboksta milli sporcu olmaktı. Ama oğlumuzu bize yar etmediler. 16 yaşındaki bir çocuk benim çocuğumu benden çaldı. Hayalleri vardı, milli sporcu olacaktı. Ondan geriye iki boks eldiveni kaldı. Şimdi oğlumun yerine onları bağrıma basıyorum.

Onları koklayarak, oğlumun kokusunu içime çekiyorum. Oğlumu öldüren çocukta değil, onu yetiştiren anneye babada buluyorum suçu. Kutsal olan çocuk doğurmak değil insan yetiştirmek.

Ben oğluma ahlaklı, adaletli ve dürüst olmayı öğrettim. Annesi o çocuğa hiç mi Allah korkusu vermemiş. Onu hiç mi eğitmemiş. O çocukta bıçağın, uyuşturucunun ne işe var.

O yüzden o çocuk değil annesi yargılansın. Ceza alacaksa annesi alsın. Annelik çocuk doğurmakla olmuyor. Kimse bakamayacağı ve eğitemeyeceği çocuğu doğurmasın.