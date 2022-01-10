Sabah Yazarı Kaplan: O dekan yardımcısı görevden alınmalı

Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sabah Yazarı Kaplan: O dekan yardımcısı görevden alınmalı

Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında bir süredir gündemde olan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'nın görevden alınması gerektiğini bildiren yazı kaleme aldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 10 Ocak 2022 08:57
Yazdır
Sabah Yazarı Kaplan: O dekan yardımcısı görevden alınmalı

Hilal Kaplanın yazısı:

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı olan ve din psikolojisi üzerine ders veren Cihat Kısa isimli biri varmış. Varlığından bir hafta önce sosyal medyaya düşen ders kaydı üzerine haberdar olduk.

Fakülte ilk andan itibaren sahip çıktı; ses kaydının bağlamından koparıldığını söyledi. "Hüküm vermeden önce iki tarafı da dinle" düsturu gereği kendisine ulaştım. İlk cümlem "Cihat'la mı görüşüyorum" oldu. Zira derslerinde kendisi Hz. İsa için "İsa", Hz. Meryem için "Meryem" diyerek mahalleden arkadaşlarıymış gibi sadece isimlerini zikretmekle yetiniyor; Freud için ise "Sigmund" demiyordu mesela. "Diyebilirsiniz, ben sıradan bir insanım" dedi. "Doğrudur, ben de sıradan bir insanım. Ama Hz. İsa ve Hz. Meryem sıradan insanlar değiller" dedim.

Neyse işin aslını sorduğumda kaydın kesilip biçildiğini, bağlamından koparıldığını iddia etti. Tüm kaydı paylaştığı ve hakikatin iddiası gibi olduğunu gördüğüm takdirde böyle yazacağım sözünü verip kapattık. Beş gün bekledim, sonra mesaj attım; yine bir dönüş olmadı. Ancak dün kaydın tümü sosyal medyada paylaşıldı ve bırakın bağlamından koparılmayı, şüpheye yer bırakmayacak şekilde bahsedilen bağlamda bir konuşma olduğu ortaya çıktı.

Annesini küçükken zina ederken gördüğü için ileride eşini öldüren bir erkek örneğiyle başlayan konuşma zina yaptığını iddia ettikleri kadını recm edilmek üzere Hz. İsa'nın karşısına çıkaranlarla devam ediyordu. Hz. İsa'nın "İlk taşı günahsız olan atsın" dediğini belirttikten sonra kaynak göstermeden, Hz Meryem'in kadına iki kez taş atmaya kalktığını; üçüncüsünü atmadan önce de Hz. İsa'nın Hz. Meryem'in kulağına eğilerek "Yeter anne. Sen de küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun" dediğini iddia ediyor. Bir ilahiyat öğrencisi dayanamayıp "Çünkü o kısmı yalandır" diyor. "Cihat", "Bilemem" diye mukabele ediyor ve devam ediyor:

"Aslında babasız doğdu, mabasız doğdu diye anlatıyoruz ama bu bize anlatılmayan bir hikayedir."

Kur'an-ı Kerim'de dolaylı ve dolaysız olarak 13 sürede 35 defa Hz. Meryem'den ve onun iffetinden bahsedilirken, "Aslında babasız mabasız doğdu diye anlatıyoruz" diyen birisinin İlahiyat öğrencilerine ders vermesi başlı başına felaket. Buna ek olarak, "Cihat"ı savunan bazı öğrencileri, hocalarının çocuğun annesi tarafından yalnız bırakılmasının psikolojik etkilerinden söz ettiğini iddia etmişlerdi. Oysa derste anneden mahrum olma değil, iki kez zina eden kadınlardan ve günahkarların başkalarını "günah keçisi" ilan etmesinden bahsedilmiş. Zaten Hz. İsa'ya atfedilen söz "İlk taşı günahsız olan atsın" iken çocuğunu gün içinde bırakıp gitmenin bir günah olarak adlandırılamayacağı da açık.

Tüm bunlar ortadayken Dekanlığın, Dekan Yardımcısı olan "Cihat"a kol kanat gerip, Meryem annemize iftirayı tek satır konu etmemesi, soruşturmayı da ses kaydını yayınlayanlara açması ayrı bir felaket. Dekan Efendi ve şürekası, bu dünyada o koltuklarda kalabilirsiniz belki, bilmem. Bildiğim o koltukları ne kadar hak etmediğinizi her gün fazlasıyla kanıtladığınızdır!

Konu hakkında soruşturma açma yetkisi YÖK'te değil, Üniversite Rektörlüğü'nde olduğu için bir çağrım da DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'a olacak. Nükhet Hanım, o kaydı lütfen dinleyin ve Hz. Meryem'in temiz ismi geçen yerlere kendi isminizi koyun; acaba ne anlam çıkaracaksınız? Şayet Dekanlığın iddia ettiği anlamı çıkarıyorsanız, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ancak çoğunluğun çıkardığı anlamı çıkarıyorsanız, bilmenizi isterim ki Hz. Meryem'in kıymeti bizim de kendi annelerimizin de üzerindedir. Hemşirelerden dekana dek gerekli gördüğünüz vakit ilgilileri görevden almışlığınız varken, daha önemli olan bu hususta da sessiz kalmayacağınızı ümit ediyorum.

Din Psikologları Derneği'nin "Cihat"a kayıtsız şartsız desteğini de esefle kınıyorum. O pek kıymetli titrlerinizin tek din olan İslam'la herhangi bir bağını kuruyorsanız, yapmanız gereken ya hayır konuşmak ya da susmaktı. Ama görüyorum ki onu bile becermekten acizsiniz!

Olayla ilgili tepkisini ortaya koyan Marmara, İstanbul, Giresun, Çukurova, Aksaray, Sakarya, Malatya, Yalova ve diğer tüm illerimizde tepkilerini koyan kardeşlerimize ise selam olsun. Sizler, bu ülkenin yüz akısınız. Ali Fuat Başgil, 60 yıl önce "Mevcut programla bu okullardan din alimi değil, din münekkidi çıkar" diyerek gerekeni söylemişti. İnşallah sizler, Başgil'in haklı uyarısını tersine çeviren nesil olacaksınız. Dik durun çünkü karşımızda...

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yeni doğan bebeğine Viking Kralı Ragnar'ın ismini verdi
Yeni doğan bebeğine Viking Kralı Ragnar'ın ismini verdi
Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı
Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Sıfır Atık'ın gizli kahramanları
Sıfır Atık'ın gizli kahramanları
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı
Hem grip hem koronavirüs: Tehlike ikiye katlandı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Gönül Dağı dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de... İşte fragmanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri