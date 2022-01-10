Canlı yayınında Ersan Şen'in el hareketi paniğe neden oldu: Aman hocam
Prof. Dr. Ersan Şen'in Habertürk'te yayınlanan bir programda konuşmanın verdiği hararetle yaptığı el hareketi konuğu panikletti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ocak 2022 09:17
Kameralara yansımayan ancak sesi duyulan harekete, konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir Aman hocam diyerek tepki verdi.
'Aman hocam'tepkisini verdi.
Tartışmaları ve hararetli açıklamaları ile tanınan Ersan Şen, Habertürk TV'de Serap Belet'in moderatörlüğü yaptığı
Olaylar ve Görüşlerprogramına katıldı. Şen'in konuşması sırasında iki elini birbirine vurma hareketi nedeniyle canlı yayında ilginç anlar yaşandı.
Şen'in hareketini görünce konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir'i panikletti. Kameralara yansımayan ancak sesinin duyulduğu harekete Epözdemir, panikleyerek
Prof. Dr. Selami Kuran, Dr. Rezan Epözdemir ve Avukat Serkan Toper'in de konuk olarak bulunduğu programda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları tartışıldı.
Prof. Dr. Selami Kuran, Dr. Rezan Epözdemir ve Avukat Serkan Toper'in de konuk olarak bulunduğu programda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları tartışıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız