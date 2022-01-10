Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum

BBP Genel Başkanı Destici 'Tasarrufa dikkat ediyorum. Ben kasaptan et almıyorum. Hayvan kestirip, toplu et alıyorum' dedi.

BBP Genel Başkanı Destici katıldığı bir televizyon programında tasarrufa dikkat ettiğini öne sürdü.

Destici "Tasarrufa dikkat ediyorum, ben kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzu kestiriyorum. ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum" açıklamasında bulundu.