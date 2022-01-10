Lütfi Elvan Ak Parti'den ayrılacak iddiası

Milli Gazete'nin haberine göre, Ankara kulislerinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın partisinden ayrılacağının konuşulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan arasında bir süredir ters düşme olayı vardı. Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ın ''faizleri indirin'' talimatlarına karşı çıktığı haberleri sık sık gündeme geliyordu.



