Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 09:59
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü Emek mezrasında yaşayan aileyi baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit edilen anne E.Y. ve 4 çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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