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'Yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeterli destek verilirse çiftçilerin üretimden kopmayacağını ve 2022'de üretimde sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 10:01
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'Yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz'

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda 2022'ye ilişkin beklentilerini ve üretici-market fiyatlarını değerlendirdi.

Türkiye'de geçen yılın neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılan bir dönem olduğuna dikkati çeken Bayraktar, tarım sektörünün de bunlardan etkilendiğini kaydetti.

Bayraktar, devam eden Kovid-19 salgını ve kuraklığın, tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtığına işaret ederek, "İstihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda bir dizi sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Diğer taraftan, 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sonucu sorunlarımız daha da arttı." ifadelerini kullandı.

- "Basınçlı sulama sistemine geçilmesi için verilen hibe desteği artırılmalı"

Kuraklığın bu yıl da etkili olabileceğinin altını çizen Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuraklığın yakıcı ve yok edici etkisi nedeniyle bireysel basınçlı sulama sistemlerinin önemi, sektörümüzdeki başta karar vericiler olmak üzere, bütün paydaşlar tarafından daha net anlaşılmak zorundadır. Türkiye'de suyun yüzde 77'sini kullanan tarım sektöründe en kısa zamanda basınçlı sulama sistemine geçilmesi için verilen hibe desteği artırılmalı, 1-2 yıl içinde basınçlı sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz kalmamalıdır. Çünkü tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği bakımından basınçlı sulama sistemleri artık olmazsa olmaz bir hale gelmiştir."

- 2022 beklentileri

Bayraktar, Türkiye'de girdi fiyatlarının üreticilerin alım gücünün çok üstünde olduğunu belirterek, bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında desteklerin artırılması ve üreticilerin desteklerden her yıl faydalanmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Gençleri tarım sektöründe tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmesi çağrısında bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil edilemeyen ancak tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmalıdır. Ülkemiz tarımının önemli sorunları olmakla birlikte çok da büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Çiftçilerimiz, bütün zor şartlara rağmen üretimden kopmuyor. Bu, büyük bir şanstır. Çiftçilerimiz çalışıyor, üretiyor ama yeterince para kazanamıyor. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız."

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