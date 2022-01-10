Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 2.061,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,73 puan değer kazanarak 2.061,05 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,36 ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 0,51 ile ticaret oldu.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,2 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.080 puanın direnç, 2.050 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.