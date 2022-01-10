Beşiktaş'ta ağaca çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.