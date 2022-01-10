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Hak-İş Genel Başkanı basın mensuplarını sendikal örgütlenmeye davet etti

"Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 11:20
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Hak-İş Genel Başkanı basın mensuplarını sendikal örgütlenmeye davet etti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmesinin, demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

Basının, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Bunun en yakın örneğine, Kovid-19 salgınının en yaygın olarak yaşandığı dönemlerde bizzat tanık olduk. Toplumun büyük bir kesiminin eve kapandığı, evlerinden çıkamadığı dönemlerde görevlerinin başında olan çalışanlardan biri de gazetecilerdi. Neredeyse bütün sektörlerde çalışmaların durduğu, evden çalışmaların yapıldığı dönemlerde bile halkın haber alma hakkı için görevlerini yerine getiren gazetecilere teşekkürlerimizi iletiyoruz."

- "Gelin birlikte yürüyelim, sorunlarını birlikte çözelim"

Başkan Arslan, plazalarda en son teknoloji kullanılarak gazetecilik ve televizyonculuk yapan birçok kuruluşta, çalışanların düşük ücret ve zor çalışma koşullarına mahkum edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıt dışı çalıştırılmasını maalesef üzüntüyle karşılıyoruz. Ücretleri mesleğe uygun olarak ödenmeyen, sigortası basın yasası dışında yatırılan, gazetecilik yapmasına rağmen işkolları büro işçisi gibi, şoför gibi kabul edilen gazeteciler var maalesef. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalı. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunlarını birlikte çözelim."

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