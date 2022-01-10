Altının gram fiyatı 798 lira seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 artışla 798,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 797,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, Cumhuriyet altını da 5.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,44'lük yükselişle 1.796,3 dolardan günü tamamlamasının ardında, bugün yüzde 0,2 azalışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da izleneceğini ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.