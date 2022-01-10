Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye personeli yaşamını yitirdi, bir itfaiyeci ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 11:24
Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.
Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ağır yaralandı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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