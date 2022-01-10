Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Bingöl'de yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, 10 yaşında gördüğü rüyanın etkisiyle tercih ettiği kırmızı kıyafetler nedeniyle yörede "kırmızılı kadın" olarak biliniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 11:50
Yazdır
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor.

Yedisu'nun Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Caz'a, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişi, ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söyledi.

Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.

Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor.

Yörede "kırmızılı kadın" olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.

- "Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun"

Nafiye Caz, AA muhabirine, kırmızı kıyafet giymeyi çok sevdiğini söyledi.

Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler. Kırmızı hayatımın bir parçası oldu. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim." ifadelerini kullandı.

- "Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor"

Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana." dedi.

Bir oğlunun, yaşadıkları köyün muhtarı olduğunu dile getiren Caz, tüm çocuklarını evlendirdiğini, evde eşiyle yaşadıklarını, kolundan ameliyat geçirdiği için eşinin ev işlerinde kendisine destek olduğunu aktardı.

Caz, düğününde de gelinlik giymediğini, kırmızı kıyafet giydiğini belirtti.

- "Kırmızı, Türk bayrağının rengidir"

Eşi Hikmet Caz da eşinin sürekli kırmızı giydiğini anlattı.

KAPAT [X]

"Kırmızı seviyor, ben de ona sürekli kırmızı elbise, ayakkabı, çorap alıyorum. Ben de kırmızı seviyorum. Kırmızı Türk bayrağının rengidir." diyen Caz, eşinin giysilerinde kırmızıyı tercih etmesine alıştığını ifade etti.

Caz, "Avusturya'ya kızımızın yanına gidecektik. Pasaport çıkaracaktık. Polis eşime, 'Teyze sen niye kırmızı giyiyorsun?' diye sordu. Eşim de 'Ben Türk bayrağıyım.' dedi. Hemen pasaport verdiler." diye konuştu.

55 yıldır evli olduklarını belirten Caz, birbirlerini severek evlendiklerini söyledi.

Caz, "El ele verdik. Saygı ve sevgi olmasaydı böyle kalamazdık. Bazen ben kızıyorum, o ses etmiyor, o kızdığında da ben ses etmiyorum. Böyle geçip gidiyor." dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı
Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam istiyor
Vatman Ayşenur: Ray çok kaygandı, çarpmayı önleyemedim
Vatman Ayşenur: Ray çok kaygandı, çarpmayı önleyemedim
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Dayakçı koca bu kez dayak yedi
Dayakçı koca bu kez dayak yedi

Bu Habere Tepkiniz

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de... İşte fragmanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri