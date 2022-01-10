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Türkiye'ye yakın ülkelerde vizesiz gidilebilecek kayak merkezleri

Türkiye'ye yakın ülkelerde vizesiz gidilebilecek çok sayıda kayak merkezi bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 12:14
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Türkiye'ye yakın ülkelerde vizesiz gidilebilecek kayak merkezleri

Türkiye'ye komşu ya da yakın ülkelerde bulunan vizesiz kayak merkezleri şöyle:

- Şahdağı / Azerbaycan

Türkler için en yakın yurt dışı kayak rotalarından biri, Azerbaycan'da bulunan Şahdağı Kayak Merkezi.

Kayak merkezinde suni kar makinesi bulunuyor. Böylece karın az olduğu zamanlarda bile Şahdağı Kayak Merkezi'nde kayak yapmak mümkün.

Şahdağı'nda kış sezonu aralık ortalarında başlar ve mevsim şartlarına da bağlı olarak genellikle nisan başında sona erer.

Kayak merkezi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Toplam 17 kilometre uzunluğunda pek çok zorluk derecesine sahip pistleri olan kayak merkezinde; 3, 4 ve 5 yıldızlı otel seçenekleri mevcut.

Ayrıca tüm yamaçlarda kurtarma servisleri ve merkezde bir adet tıp merkezi bulunmaktadır.

- Gudauri / Gürcistan

Gürcistan'da bulunan Gudauri Kayak Merkezi, Türkler için vizesiz kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Toplam pist uzunluğu 57 kilometre olan Gudauri Kayak Merkezi, başkent Tiflis'in 120 kilometre kuzeyinde ve Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iki saatlik sürüş mesafesindedir.

Kayak sezonu, aralıktan nisana kadar sürer.

Kayak merkezinde kayak ve snowboard kursları bulunmakta, yamaç paraşütü yapılabilmektedir.

Toplamda 15 adet kayak teleferiği bulunmaktadır.

- Bukovel, Ukrayna

Bukovel, Ukrayna'nın ilk ve en büyük kayak merkezi olma özelliğini taşıyor.

16 teleferiği, 61 pisti bulunan Bukovel Kayak Merkezi'ne, 245 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehri üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.

Doğu Avrupa'nın en büyük kayak merkezi olan Bukovel, yaklaşık 60 kilometre piste sahip ve 17 telesiyej vardır.

Bölgede ayrıca özel aydınlatılmış pistler sayesinde gece kayak yapmak da mümkün.

- Balkanlardaki kayak merkezleri

- Bjelasnica / Bosna Hersek

Balkanlarda kış turizm sezonunu ilk açan yerlerden olan, fiyat açısından cazip, 1984 Kış Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, kış sporlarını seven Türk turistleri bekliyor.

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Balkanlarda Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'ın komşusu Bosna Hersek, konumu ve uygun fiyatlarıyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye kamuoyunda Başçarşı ve Türk mutfağına yakın yemekleriyle bilinen başkent Saraybosna, kış turizmi ile de tanınmak istiyor.

İstanbul'dan yaklaşık 1,5 saatlik uçuşla ulaşılabilen Saraybosna, kış turizmini seven Türklerin ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor.

Farklı zorluk derecelerinde 4 piste sahip Bjelasnica Kayak Merkezi, Saraybosna'ya sadece 20 dakika mesafede bulunuyor.

Yeni yapılan oteller ve restoranlarla kayakseverleri ağırlayan Bjelasnica Kayak Merkezi, savaş sonrası yapılan yatırımlar sayesinde yenilenmiş durumda.

- Popova Shapka / Mavrovo, Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın iki büyük kayak merkezinden biri olan Popova Shapka'da, 5 teleski ve 2 telesiyeje var.

1650 metre rakımlı Popova Shapka Kayak Merkezi'nde farklı zorluk derecelerine sahip 12 pistin toplam uzunluğu 20 kilometre.

Ülkenin batısındaki Mavrovo Milli Parkı sınırlarındaki Mavrovo Kayak Merkezi ise yaklaşık 50 yıldır kış ve yaz turizm sezonunda faaliyet gösteriyor.

Bu bölgede deniz seviyesinin bin 255 ila bin 860 metre üzerinde kurulan pistler, kayakseverlere kar yağmadığı dönemlerde de suni kar kullanılarak kayak yapma imkanı sağlıyor.

Mavrovo Kayak Merkezi, kayakseverlere 25 kilometrelik kayak pisti ve yaklaşık 15 teleferikle hizmet veriyor.

- Zabljak / Karadağ

Karadağ'ın kuzeyindeki Durmitor Dağı'nda yer alan Zabljak, üç farklı piste sahip.

En uzun pisti 3 bin 500 metre olan kayak merkezinde 2bin 630 metrelik pist ve yeni başlayanlara hitap eden 800 metrelik bir pist yer alıyor.

Merkezde, kayak ekipmanları kiralanabilen yerler ve bir de kayak okulu yer alıyor.

Başkent Podgorica'daki havalimanı ile Zabljak arasındaki mesafe ise 170 kilometre.

- Brezoviça / Kosova

Brezoviça, Türkiye'den vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri olan Kosova'nın başkenti Priştine'ye 75 kilometre mesafede.

Kosova'nın en büyük ikinci şehri olan Prizren yakınlarında bulunan ve ülkenin en büyük kış turizm merkezi olan Brezoviça Kayak Merkezi, 2 bin 550 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Brezoviça Kayak Merkezi'nde sezon kasımdan mayısa kadar devam ediyor.

- Orta Doğu'da kayak keyfi

- Dizin / İran

Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda bulunan Dizin Kayak Merkezi, İran'ın en büyük kayak merkezi.

Avrupa'daki benzerlerine göre daha uzun süre karla kaplı olan Dizin, 3 bin 600 metre yükseklikte bulunuyor.

Dizin'de en yüksek telesiyej, 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

Yüksek rakımlı Dizin'de kayak sezonu, aralıktan mayısa kadar sürüyor.

- Mzaar Kfardebian / Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir saat mesafede yer alan Mzaar Kfardebian Kayak Merkezi, Orta Doğu'nun en büyük kayak merkezi.

Kayak sezonu genellikle aralık başından nisan başına kadar uzanıyor.

80 kilometre boyunca uzanan 42 tepeden oluşan kayak merkezindeki yükseklik, 1850 metre ile 2 bin 465 metre arasında değişmektedir.

- Oukaimeden / Fas

Fas, hem çölde safari hem de dağda kayak yapmak isteyenler için tercih edilebilecek bir lokasyondur.

Ülkedeki Oukaimeden Kayak Merkezi, Afrika'da kayak yapma deneyimi sunuyor.

Marakeş kentine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Oukaimeden, Atlas Dağları'ndaki bir kayak merkezidir.

Kayak alanı 2 bin 600 metre ile 3 bin 200 metre arasında bir yükseklikte olup tesiste 6 telesiyej bulunmaktadır.

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