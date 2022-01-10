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CİMER'e 2021'de 6 milyon 100 bin vatandaş başvurdu

CİMER'e yıl bazında en çok başvuru, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan maddi imkanlar ve muafiyetler konusunda geldi- 90 bin genç, doğum saatini öğrenme, 10 bin genç ise kedi köpek mamalarında vergi oranlarının indirilmesi için CİMER'e başvuruda bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 12:33
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CİMER'e 2021'de 6 milyon 100 bin vatandaş başvurdu

Hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş, istek, şikayet, öneri ve teşekkürlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2021'de 6 milyon 100 bin kişi başvuruda bulundu.

Dünya genelinde benimsediği anlayış ve sahip olduğu teknik altyapı sayesinde elektronik başvuru alma ve bilgiye erişim sistemleri arasında öncü olarak gösterilen CİMER, halkın yönetime katılma imkanlarını da genişletti.

Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden CİMER'e, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 4 artış ile 6 milyon 100 bin kişi başvurdu.

Başvurunun konusuna göre 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreçle ilgili ara cevap verme zorunluluğu bulunan CİMER, 2021'de 5 milyon 500 bin başvuruya cevap verdi. CİMER'e başvuruların yaklaşık 600 bini ise "teşekkür" mahiyetindeki mesajlardan oluştu.

Daha önce istek, şikayet, bilgi edinme, ihbar, görüş/öneri türünde başvuru seçeneklerine sahip olan CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından "Yönetime Katıl", "Yeşil Kalkınma Devrimi" ve "Teşekkür" başvuru türleri de eklendi.

Kuruma, 2021'de yapılan başvuruların yüzde 45'ini istek, yüzde 40'ını şikayet, yüzde 8'ini bilgi edinme hakkı, yüzde 7'sini teşekkür, görüş/öneri ve "Yönetime Katıl" başvuruları oluşturdu. Başvuruların yüzde 55'i merkez teşkilatına, yüzde 45'i de mahalli idarelere yönelik gerçekleşti.

İllere, içinde bulunulan zaman dilimine, başvuranların eğitim, yaş ve cinsiyetine göre değişkenlik göstermekle birlikte genele bakıldığında yıl bazında en çok başvuru, Kovid-19 salgını etkisi nedeniyle vatandaşlara sağlanan maddi imkanlar ve muafiyetler konusunda geldi.

Bu dönemde internet hizmetine duyulan ihtiyacın artmasına paralel olarak bu konuda da çok sayıda başvuru alındı.

Gençlerden gelen başvurularda yurt, pansiyon, okul kantinleri, kedi-köpek mamalarında vergi oranının düşürülmesi, doğum saatini öğrenme ve sınavlara hazırlık kitapları konularında talepler öne çıktı.

CİMER'e 90 bin genç doğum saatini öğrenme, 10 bin genç ise kedi köpek mamalarında vergi oranlarının indirilmesi için başvuruda bulundu. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına yönelik açıklamalarının ardından CİMER'de "sokak hayvanları" başvuru başlığı açıldı. Bu başlığa yönelik özellikle gençler ve kadınlardan yoğun başvuru alınması dikkati çekti.

- En çok başvuru Hatay, Gaziantep ve Ankara'dan yapıldı

Toplumda internet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte CİMER'e başvuruların yüzde 97'si internet üzerinden alındı. 5 yıl önce bu oran yüzde 92 seviyesindeydi.

CİMER'e en çok başvuru ise 25-45 yaş aralığındaki nüfus tarafından yapıldı. Nüfusa oranla, en çok başvuru yapan iller Hatay, Gaziantep ve Ankara olarak kayıtlara geçti. İlçe bazında bakıldığında Gaziantep'in Şahinbey, Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ile Adana'nın Seyhan ilçeleri en fazla başvuru yapılan ilçeler oldu.

- Çok sayıda tebrik mesajı geldi

Her gün yaklaşık 2 bin 500 kişi CİMER memnuniyet anketine katılırken, başvurulara dönüş hızının artması ve doyurucu cevapların verilmeye başlanmasıyla ekim ayından itibaren CİMER'in memnuniyet puanında yüzde 20'lik artış sağlandı.

Öte yandan, yerli ve milli savunma sanayisinde gerçekleştirilen yenilikler, yerli araç TOGG, Ayasofya'nın ibadete açılması ve Karadeniz'de doğal gaz rezervinin keşfi sonrasında CİMER'e çok sayıda tebrik mesajı da geldi.

- Hedef 2022'de memnuniyet oranını daha da artırmak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığının en önemli fonksiyonlarından birinin halkla ilişkiler olduğuna işaret ederek, CİMER'i devlet ve millet arasında güçlü bir iletişim köprüsü olarak gördüklerini belirtti.

İletişim Başkanlığına bağlanmasının ardından CİMER'i daha da güçlendirdiklerini, bütün yetki ve kabiliyetlerine sahip çıktıklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Bugün CİMER katılımcı demokrasinin dünyada övünülecek örneklerinden biri haline geldi. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan engellilerimize toplumun her kesiminden insanın kolayca ulaşabileceği bir iletişim platformu halini aldı. Bu noktada epey önemli adımlar attık. En kritik unsur olarak memnuniyet düzeyini artırmak için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Memnuniyet düzeyi ile CİMER'e yapılan her başvurunun olumlu sonuçlanmasını değil, her başvurunun doğru adrese gitmesi, o adresten en hızlı şekilde muhatabına ulaşmasını temin etmeyi kastediyoruz. Bu noktada hamdolsun geri dönüş oranı bugün yüzde 90'lara kadar çıktı. 2021 yılında memnuniyet oranımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha arttı. 2022 yılında vatandaşımızın memnuniyet oranlarını daha da yukarıya taşıyarak, yönetim süreçlerini etkin bir şekilde sürdüreceğiz."

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Halkın talep ve önerilerini her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Altun, vatandaşların yeni politika önerilerinin ve halihazırda yürütülen politikalar hakkında katkılarının alınabilmesi amacıyla başlattıkları "Yönetime Katıl" uygulamasına kısa sürede gelen ilgiden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.

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