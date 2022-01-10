'Ece Üner çok cahil keşke ölse' dedi korona oldu: O son bedduayı etmeyecektim!

Ana haberden gündüz kuşağına transfer olan ünlü sunucu Ece Üner'in ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika kuralı' analizi 3 yıl sonra sosyal medyada yeniden viral oldu. Ece Üner sosyal medyada bu videoyla ti'ye alındı. Bu videonun ardından da, bir başka programda anlattığı 'kartal ve karga ' hikayesi videosu sosyal medyada yayılan Ece Üner, kendisini ti'ye alan ve eleştirenlere "Ece Üner çok cahil kadın keşke ölse" diye cevap vermesinin ardından, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Haber spikerliği görevini bırakarak gündüz kuşağında program sunmaya başlayan Ece Üner "O sen bedduayı etmeyecektim" diye paylaşım yaptı.

"O son bedduayı kendime etmeyecektim"

Omicron varyantı nedeniyle koronavirüse vakaları da hızla artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kendisini eski videoları üzerinden eleştirenlere "Ece Üner çok cahil kadın, keşke ölse" diyerek gönderme yapan Ece Üner koronavirüse yakalandı. Twitter'da yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyuran Üner, eski paylaşımını ti'ye alarak "O son bedduayı kendime etmeyecektim" dedi.

Kanal D gündüz kuşağında canlı yayınlanan Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner'in yıllar önce konuk olduğu Aslı Şafak'ın İşin Aslı programında ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika' analizi son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelerek viral oldu!

Kimi sosyal medya kullanıcıları Ece Üner'in psikolojik yorum ve saptamalarını beğenip çok yerinde bularak desteklese de, özellikle psikolojik konularda okuma ve araştırma yapmış kullanıcılar ve hatta bazı psikolog ve psikiyatrlar psikolojide böyle bir kural olmadığını, Ece Üner'in kendi çıkarımlarını psikolojik kuramlar gibi sunmasının yanlış olduğuna yönelik eleştiride bulundular.

"Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş"

Bu paylaşımıyla gündemde olan Üner, koronavirüse yakalandı. Twitter hesabından paylaşım yapan sunucu, "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Kovid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim" dedi.

Bazı psikoloji bilimi odaklı sosyal medya hesapları ve psikolog hesapları tarafından 'Psikoloji'De böyle bir kural olmadığı' yönünde geri bildirimler gelse de genel olarak Ece Üner'in bu açıklamaları sosyal medyada çok ön plana çıktı ve defalarca paylaşıldı. Ece Üner bu paylaşımı üzerinden günlerce sosyal medyada ti'ye alınınca sosyal medyadan benzer bir dille eleştirilere yanıt vermişti