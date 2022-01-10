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'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'

Komisyon Başkanı Emrullah İşler: Teklif ile mevzuatımıza, öğretmenlere münhasır bir meslek kanununun kazandırılması tarihi niteliktedir. Eğitim sistemimizin temel direği olan öğretmenlerimiz için büyük önem taşıyan bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 12:54
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'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, başkanlığında toplandı.

İşler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile öğretmenin mesleğe girişten itibaren tabi olacağı kariyer sistemi ve bunun getirdiği özlük haklarının belirlendiğini ifade ederek, "Teklif ile öğretmenlik adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmakta, aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında sınav uygulaması kaldırılmakta, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının kazanılması için gerekli kıdem, eğitim ve sınav şartları belirlenmektedir." dedi.

Kanun teklifinin uzman öğretmenler ve başöğretmenler için derece ve ücret artışı öngördüğünü belirten İşler, "Teklif ile birinci dereceli kadrolarda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılmakta, diğer derecelerde bulunan öğretmenlerin ek göstergeleri de bu artışa göre düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretleri nedeniyle başka yerlere atanmaları hüküm altına alınmaktadır." diye konuştu.

İşler, "Teklif ile mevzuatımıza, öğretmenlere münhasır bir meslek kanununun kazandırılması tarihi niteliktedir. Eğitim sistemimizin temel direği olan öğretmenlerimiz için büyük önem taşıyan bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir. Teklif ile getirilen kariyer sistemi ve öğretmenlere sağlanacak mali katkı öğretmenlerin gelişimini destekleyeceği gibi performanslarını arttırmada teşvik niteliği taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biz, geleceğimizin güçlü inşasını eğitimin gücünde görüyoruz"

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de hem Türk eğitim sistemi hem de eğitim sisteminin en önemli ögesi öğretmenler açısından tarihi bir kanun teklifini görüşmek üzere toplandıklarına işaret ederek, eğitimle ilgili konuların bazen siyasi parti aidiyetlerini aşan bir ortak düşünce, tasavvur ve amaç gerektirdiğini söyledi.

İnsani kalkınma hedeflerinin temelini eğitimin oluşturduğunu vurgulayan Maviş, "Biz, geleceğimizin güçlü inşasını eğitimin gücünde görüyoruz. Eğitimi insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan bir süreç olarak görüyoruz. Biz, sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğimizin insan kaynağımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle temel önceliğimiz hep insana yönelik yatırımlar olmuştur. 2002'den bu yana her yıl bütçeden en büyük payı milli eğitime ayırmamızın nedeni işte bu temel bakış açımızdan kaynaklanmaktadır." dedi.

Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşmasının güçlü eğitim yapısına bağlı olduğunu ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel aktör olmamızın nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Bilimde, sanayide, teknolojide hedeflerine ulaşmış güçlü ve büyük Türkiye'yi ancak eğitimdeki başarılarımızla kurabileceğimize inanıyoruz. Elbette ki Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için birçok faktörün olduğunu biliyoruz. Ancak bu faktörlerin en önemlisinin de eğitim stratejimiz olduğu, sanıyorum hepimizin ortak kanaatidir. Bugüne kadar eğitim stratejimizi güçlendirecek birçok şey yaptık."

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmanın önceliklerinden olduğunu dile getiren Maviş, "Bu amaçla geçtiğimiz yıllarda Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ve Öğretmen Strateji Belgesini hazırladık. Şimdi de öğretmenlerimizle ilgili yine güçlü bir adım atıyor ve öğretmenlerimiz için önemli güçlendirmelerin yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu yüce Meclisimize teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maviş, "Mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında kanun teklifimizle, mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir. Şimdi Öğretmenlik Meslek Kanunu bakımından en önemli gördüğümüz düzenlemeleri bu yasa teklifi ile takdirlerinize arz ediyoruz." dedi.

Maviş, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri de anlattı.

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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