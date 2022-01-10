Galatasaray'da 4. Terim dönemi de sona erdi
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı
Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Galatasaray yönetimi teknik direktör Fatih Terim'le yolları ayırma kararı aldı.
Başkan Burak Elmas'ın da bulunduğu NEF Stadyumundaki yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katıldı.
Toplantının ardından tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
Kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
LİGTE 12. AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Galatasaray bu sene Fatih Terim yönetiminde çıktığı maçlarda Lig'de 20 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik 7 mağlubiyet aldı ve toplam 27 puan topladı.
Avrupa'da ise gruplarda 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak yoluna namağlup devam etmekte.
2017'DE GELMİŞTİ
Tecrübeli teknik adam Galatasaray'daki 4. dönemi 21 Aralık 2017'de attığı "Nerede kalmıştık" tweetiyle yeniden başlatmıştı. Sarı kırmızılı takım o sezon şampiyonluğu elde etmişti.
Aradan geçen 4 yılda 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan Galatasaray bu sezon ise Lig'de 12. sırada bulunuyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız