Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye meclis kararına göre, iş yeri açma ruhsatı ya da ruhsat yenileme işlemleri yapacak kişiler için artık aşı zorunlu olacak.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ocak 2022 14:18
Yazdır
Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek

Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, uzmanlar ise aşı için ardı ardına çağrı yapıyor. Buna rağmen birçok kişi aşıdan kaçıyor. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de belediye meclis kararına göre, iş yeri açma ruhsatı ya da ruhsat yenileme işlemleri yapacak kişiler için artık aşı zorunlu olacak.

Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak. Bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları gerekecek.

Aşı takvime uymayanlara ruhsat verilmeyecek.

Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, "Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım" dedi.

Telefon dükkanı sahibi Şuayip Şahin de alınan kararı desteklediğini belirterek, "Koronavirüs tekrar yayıldığı için bu uygulamayı çok yerinde buluyorum. Koronavirüs iyice yayıldı ve her yer berbat durumda. Bence doğru bir karar, sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz ise, "Karara katılıyorum, aşı olmadan ruhsat verilmesin. Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
E-İmza uygulamasının kimlik kartlarına yüklenmesine başlandı
E-İmza uygulamasının kimlik kartlarına yüklenmesine başlandı
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı başladı
CİMER'e 2021'de 6 milyon 100 bin vatandaş başvurdu
CİMER'e 2021'de 6 milyon 100 bin vatandaş başvurdu
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne İzani Turan atandı
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne İzani Turan atandı
TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi
TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri