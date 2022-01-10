Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et

SAADET Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Geçmiş olsun Covit olmuşsun. Bak ölüm bir karış ötede, tövbe et" paylaşımı yaptı. Saadet Partisi kanadından büyük tepki var.

Koronavirüs tedavisi hastanede devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün hastaneye kaldırılmıştı. Melih Gökçek'in Karamollaoğlu için yaptığı paylaşım Saadet Partisi'ni ayağa kaldırdı.

Melih Gökçek, Karamollaoğlu'nun koronaya yakalanmasının ardından "Temel Karamollaoğlu aşağıdakilerden hangisi ile beraber haşrolmak istersin... Geçmiş olsun covit olmuşsun... Bak ölüm bir karış ötede... Sevgili Peygamberimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' buyurmuş... Bence zaman geçmeden kısa zamanda tövbe et...' paylaşımı yaptı.