Kocaeli'de HDP mitingi sonrası PKK lehine slogan atan zanlıya gözaltı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün HDP mitinginin ardından terör örgütü PKK lehine slogan atan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 15:14
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mitingin dağılımı sırasında alan dışına çıkan kalabalık grup içerisinden PKK terör örgütünü övücü mahiyette slogan atan S.N. yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca, miting alanına girmek isteyen D.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, 6,3 gram metamfetamin ele geçirildi. D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız