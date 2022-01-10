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CHP'li meclis üyelerine 3 yılda 500 bin liralık fazladan ödeme mi yapıldı?

Yeniasır Gazetesi yazarı Erhan Gülenç, İzmir Gaziemir Belediyesi CHP'li meclis üyelerine 3 yılda toplamda 500 bin lira civarında usulsüz ödeme yapıldığını yazdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ocak 2022 15:22
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CHP'li meclis üyelerine 3 yılda 500 bin liralık fazladan ödeme mi yapıldı?

Gülenç, böyle bir paranın dağıtılması skandal anlamına geldiğini, paranın üyelerden geri alınması gerektiğini söyledi.

İşte Gülenç'in konuyla ilgili bugünki yazısı

Sayıştay'ın son raporuna göre İzmir Gaziemir Belediyesi'nin 31 Aralık 2020 itibariyle toplam borcu 411 milyon lira... Bütçe açığı da 20 milyon liranın üzerinde... Durum böyleyken belediyenin parasının boş yere dağıtıldığını gösteren bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiayı ortaya atıp tartışmayı başlatan isim, CHP'li Başkan Halil Arda'nın 3 yıldır adeta kabusu olan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'dan başkası değil... Atmaca, Türkiye Belediyeler Birliği'nin İhtisas Komisyonları Üye Seçimi Rehberi'nde yer alan bilgiye göre Gaziemir Belediyesi'ndeki ihtisas komisyonu üyelerinin 5 değil 3 kişiden oluşması gerektiğini söylüyor.

2-3 AYRI HUZUR HAKKI ALIYORLAR

Şu anki uygulamada 20 meclis üyesi bulunan CHP, 14 ihtisas komisyonuna 4'er üye veriyor. Bazı CHP'liler 2-3 komisyonda bile yer alıyor, tabii bu durumda 2-3 ayrı huzur hakkını da cebe indiriyor.
11 meclis üyesi bulunan AK Parti ve MHP ise, komisyonlara sadece birer üye veriyor. Oysa Atmaca, "Hesaplamalarda CHP'nin komisyonlardaki oranı 3.15 çıkıyor bu 4 olmaz. Bizim 1.40 oranımız da 1'e iniyor. Yani 5 kişilik komisyon oluşmuyor.
Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği diyor ki; komisyon üye sayısını 5'ten 3'e düşürebilirsin. 5 üyeye tamamlanamadığı için burada komisyon üye sayısının 3'e düşmesi lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bu konuda bir görüşü var.
İhtisas komisyonlarını, 3 kişi yerine neden 5 kişi kurmakta ısrar ediyorlar? Kimlere ballı huzur hakkı dağıtılıyor?" dedi.

TOPLANTI BAŞINA 200'ER LİRA

Bugün meclis üyelerine katıldıkları komisyon toplantısı başına yaklaşık 200 lira ücret ödeniyor. Eğer durum Atmaca'nın dediği gibiyse, 14 komisyona usülsüz bir şekilde fazladan atanan 2'şer CHP'li üyeye 3 yılda 500 bin lira civarında fazla para ödendiği anlaşılıyor.
Yılda 45 toplantı yapan Denetim Komisyonu'ndaki iki fazla üyeye ödenen para 18 bin lirayı buluyor. Yukarıda da belirttiğim gibi CHP'lilerin 3-4 ayrı komisyonda yer aldığı düşünüldüğünde aldıkları huzur hakkı ile elde ettikleri kazanç da 2-3 katına çıkıyor.
Tabii, bunun üzerine bir de ayda iki kez yapılan Meclis toplantıları huzur hakkı da var... Oh ne güzel iş...

İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURACAKLAR

Atmaca ile dün konuştuk. Gaziemir'deki durumun netleştirilmesi için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuracaklarını açıkladı. "Bu noktada ortaya çıkan somut durum, Başkan Arda'nın muhasebeci kimliğine rağmen bu kadar basit bir hesabı dahi yapmadığıdır. Arda çözüm bulma konusunda zorlanabilir. Biz çözümü de söyleyelim, şu an mevcut bütün komisyonlardan CHP'li ikişer meclis üyesi istifa etmelidir" diye konuştu.

BU PARANIN HESABI SORULMALI

Eğer sonuç Atmaca'nın dediği gibi çıkarsa, hesabı sorulması gereken bir tablo oluşur. Borçlarıyla başı dertte olan belediyenin usülsüz bir şekilde CHP'li üyelere 500 bin liraya yakın para dağıtması tam anlamıyla bir skandal kabul edilir. Kanunen ne yapılır bilmiyorum ancak kamu zararının ortadan kaldırılması için bu paranın bir şekilde bu üyelerden tahsil edilmesi gerekir.

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