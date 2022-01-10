İmamoğlu, 'YSK üyelerine hakaret' davasında savunma yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında açılan ara celseye katılan İmamoğlu, davaya konu basın açıklamasında verdiği demeci, kendisine yöneltilen bir soru üzerine verdiğini söyledi.

Söz konusu sorunun temelinin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında kullandığı bir kelime üzerine olduğunu savunan sanık İmamoğlu, "Söz konusu cevabım da bu soru üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan kelimeye karşılık kullanılmış bir kelimedir." dedi.

İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanının kendisidir. O dönemde seçimi iptal edenler ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığının olmadığı savunan İmamoğlu, "Seçimin iptal etmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes bu konuda beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar. İptal edenler ibaresinden ettirenleri kastettim. YSK üyelerini kastetmedim." iddiasında bulundu.

Duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulunan sanık İmamoğlu, hükmün açıklamasının geri bırakılmasını isteyip istemediğine yönelik soruya da, avukatı aracılığı ile sonraki celselerde beyanda bulunacağını söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan da, iddianamede mağdur olarak belirtilen YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine, sanık İmamoğlu'nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabulüne karar verilmesini, ayrıca esas hakkındaki mütalaanın sunulması amacıyla da dava dosyasının kendisine verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İmamoğlu'nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek müşteki YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Sanığın duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul eden mahkeme, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğunun aktarıldığı belirtiliyor.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." deniliyor.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.