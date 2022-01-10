Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Enez kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası araçta bulunan FETÖ şüphelileri M.D. ve T.Y. ile onlara organizatörlük yaptıkları belirlenen sürücü S.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski polis memurları M.D. ve T.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.