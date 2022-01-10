Öğretmen öğrencilerine berber hizmeti de sunuyor

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Ünlüoğlu, anne ve babaları tarafından tıraş edilen çocukların saçlarının iyi kesilmediğini fark ederek harekete geçti.

Ünlüoğlu, derslerden sonra okul bahçesinde saçı uzayan çocuklara berber hizmeti sunmaya başladı.

Yatılı olan okullarındaki çocukların birçok konuda desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Ünlüoğlu, kendisinin de berber hizmeti sunarak onlara destekte bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere her konuda destek olmaya çalıştıklarını aktaran Ünlüoğlu, "Çocuklarımızın harçlarının kendilerinde kalması için evlerinde anne ve babalarının tıraş ettiğini öğrendim. Çocukların birçoğunun saçlarının kesimini beğenmediğim. Bu konuda yeteneğimin olduğu için onları tıraş etmeye karar verdim. Eğitim bir gönül işi çocuklarımızı mutlu etmek adına böyle etkinlikler yapıyoruz. Fırsat buldukça çocuklarımızı saç bakımlarını yapıyorum. Çocuklarımızı mutlu etmek bizlerin en önemli görevleri arasında." diye konuştu.

Tıraş olan öğrenciler de öğretmenlerinin uygulamasından memnun olduklarını kaydetti.