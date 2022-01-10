Acun Ilıcalı'nın gözlerine ne oldu?

Acun Ilıcalı'nın gözlerindeki değişiklik, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Acun estetik oldu' şeklinde yorumlandı.

Ancak Acun, duruma bir açıklık getirdi.

Acun yaptığı açıklamada "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor" dedi.

İşte söz konusu fotoğraf...