Edirne'de 3 FETÖ zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 16:48
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.A, M.S. ve A.A'yı yakaladı.
Kimlik kontrolünde 3 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız