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Ak Partili Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamala yapıyor. Çelik, okul öncesi, din eğitimi tartışmasına yönelik, 'Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 18:40
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Ak Partili Çelik: Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Geçenlerde sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapalrı verdiler.

Siyasette tabii ki rekabet olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Mesela öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir. Vali ve kaymakamları hedef alan bir konuşma yaptı. Bürokratlara, seçilmiş hükümeti dinlememe talimatında bulundu.

Yassıada Zihniyeti dediğimiz zaman büyük bir alınganlık gösteriyorlar. Bu kadar bedel ödenmesine rağmen, en son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi almasını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Üstelik bunun bir Ortaçağ zihniyeti gibi bir aşağılama ile zikredilmesi yanlıştır. Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar.

Din eğitimi hakkını gasp etmeye çalışmak demokrasiye ters.

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