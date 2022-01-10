Polis memuru, silah kazası sonucu vefat etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan için tören düzenlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 17:52
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova'da polis memuru Ferhat Özcan'ın silah kazası sonucu vefat ettiği belirtildi.
Özcan'ın naaşının, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandığı aktarılan açıklamada, "Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız