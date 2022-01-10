TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 18:03
TCMB yaptığı açıklamada, bu ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)
Tarih
1 Ay Vadeli
3 Ay Vadeli
|10 Ocak 2022 Pazartesi
|11 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|12 Ocak 2022 Çarşamba
|13 Ocak 2022 Perşembe
|14 Ocak 2022 Cuma
|17 Ocak 2022 Pazartesi
|18 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|19 Ocak 2022 Çarşamba
|20 Ocak 2022 Perşembe
|21 Ocak 2022 Cuma