Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 polis yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 19:35
Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndan şehir içerisine seyir halinde olan Z.E. yönetimindeki sivil otosu ile bulvar üzerinden Ergin Sokak istikametine dönen H.K. yönetimindeki 59 S 2947 plakası servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ekip otosu orta refüje çıkarken, kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı polis memurları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız