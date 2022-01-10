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Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı

Hakkari'nin Işık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle araçların çıkamadığı yolda yürümekte güçlük çeken bir öğrenciyi okul müdürü sırtında taşıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 21:08
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Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı

Hakkari'de iki günden beridir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor.

Taşımalı eğitimle yaklaşık 100 öğrencinin bulunduğu Hakkari Merkez Işık köyü ilk-ortaokulu yolu yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi yollu ulaşıma açarak taşımalı araçlara eşlik etti.

Araçların çıkmadığı yerde Işık Köyü Okul Müdürü Yavuz Cavdar yürümekte zorluk çeken bir öğrencisini sırtlayarak evine kadar götürdü. Okul müdürünün bu örnek davranışı yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

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