Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis koştu
İstanbul Fatih'te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Tekerlekli sandalyeyi iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götüren polisin tutumu görenlerin içini ısıttı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ocak 2022 21:56
Samatya Mahallesi'nde yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.
Polis, akü şarjı biten elektrikli aracı iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.
"Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır"
Polisin engelli vatandaşı iterek götürdüğü görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından "Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır" notuyla paylaşıldı.
Görüntülerde, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, akülü tekerlekli sandalyesiyle yolda kalan engelli vatandaşa yardım ettiği görülüyor.
Polis, aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız