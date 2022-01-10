AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralıkta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti'nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan "bu sorunu kim çözer" sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

Edinilen bilgiye göre yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yapılan anket Sonuçları AK Parti MYK toplantısında değerlendirildi. Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu. Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi. Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı'nın yaptığı sunumda da Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.