11 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Tesislerinde düzenlenecek İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" konulu çalıştayların değerlendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendireceği çevrim içi olağanüstü toplantıda konuşma yapacak.

(Ankara/11.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Hamburg Towers takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hamburg/21.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Nesibe Aydın, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Pire/20.30)