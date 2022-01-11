İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakika da yaptırın!
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakika da yaptırın!
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 07:00
Yazdır
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

+

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği belirtildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tsunami sadece Kıbrıs için mi riskli?

- Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe kat ediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum.

- İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 bin 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.

Alanya Belediye Başkanı Yücel: Can ve mal kaybı yok

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kanun yürürlüğe girdi, stokçuluk yapana 2 milyon TL ceza
Kanun yürürlüğe girdi, stokçuluk yapana 2 milyon TL ceza
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı
Kalıcı yaz saati bu sene kaldırılacak mı? Bakan Fatih Dönmez açıkladı
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni

Bu Habere Tepkiniz

Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı
Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı
https://www.brita.com.tr/iyisuicinbrita?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=iyisuicin-ocak
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri