FETÖ'cüler asılsız ihbarları böyle yaptı: Kamerası olmayan mekanlardan

FETÖ itirafçısı mahrem imam, örgütün kendinden olmayan jandarma personeline kurduğu kumpası detaylarıyla anlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün jandarma yapılanmasında mahrem imam olan S.E. hakkında dava açtı. İtirafçı olan S.E., örgütün kendine düşman gördüğü personelle ilgili yaptığı şikayet ve sulandırmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

BÖLGE İSTİHBARAT MESULÜ HAZIRLIYOR

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan S.E.'nin itiraflarına göre, sulandırma ve şikayet edilecek kişiyle ilgili taslak mektup hazırlanıyor. Bu mektup, örgütün fişlemeler için kurduğu "Bölge İstihbarat Mesulü (BİM)" yapısının temsilcisine gönderiliyor. Sonrasında ise yapılan bu işlem, jandarma personelinin bilgilerinin depolandığı katalog programına işleniyor.

İŞ YERİNE GİRMEDEN GÖNDERİN

Ankara'daki sözde Bölge İstihbarat Mesulü merkezi, CİMER ve BİMER'e gönderilecek mektupta, ihbarı yapanın deşifre olmaması için alınacak tedbirleri belirlemiş. S.E., bu tedbirleri madde madde şu şekilde sıraladı:

-Telefon veya tablet üzerinden hazırlanan şikayet ve sulandırma mektubunun evde gönderilmesine izin verilmiyor.

-Şahsi cep telefonu evde bırakılacak, toplu taşıma aracıyla ya da yürüyerek, insanların kalabalık olduğu ortamlara gidilecek.

-Deşifre olmayı engellemek için kış aylarında bere ve atkı, yaz aylarında ise güneş gözlüğü veya şapka takılacak.

-Wİ-Fİ şifresi önceden bilinen ve güvenlik kamerası olmayan kafe, restoran veya işyerinin önünden geçerken, mektup metni kısa süre içerisinde ilgili yerlere (BİMER, CİMER) online olarak gönderilecek ve yola devam edilecek.

-İşyeri içerisine kesinlikle girilmeyecek ve önünde kısa süreli durulacak.

Arkadaşlar darbe yapıyoruz

S.E., FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırası ve sonrasıyla ilgili de bilgiler verdi. 15 Temmuz akşamı kendisinden sorumlu örgüt mensubuyla oturdukları sırada Viber programı üzerinden darbe mesajının geldiğini anlatan S.E.dedi.

Abdullah Sarıca