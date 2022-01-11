Ev alamayanlar, arsaya yöneliyor

Son dönemde satılık konutlarda fiyatlar, ortalama yüzde 50 arttı. Bu oran İstanbul'da bazı bölgelerde yüzde 100'e kadar çıktı.

Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, İstanbul'da ev alamayanların çevre illerdeki arsalara yöneldiği bilgisini verdi. Son bir yılda büyük fiyat artışların yaşandığını belirten Altınay, "Konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 50 oranında arttı. Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin gözde ilçelerinde yüzde 100'e kadar çıktı. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi bunun en büyük sonucu. O nedenle de birçok insan birikimleriyle konut alamaz duruma geldi" dedi.

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay, "Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor. Onun dışında Silivri'ye, Çatalca'ya yakın mahalleler isteniyor. İnsanlar, buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta sonları zaman geçirebilecekleri yerler olsun istiyorlar. Pandemi öncesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı