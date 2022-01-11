Şirketler de kur korumalı mevduat hesabı açabilecek

Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.

Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi.

Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.