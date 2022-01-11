Tıp öğrencisi video çekip yaşamına son verdi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara intihar etti.

Kaldığı yurtta cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Enes Kara'nın bıraktığı intihar notunda "Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum... " gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

"Psikolojik olarak çok yoruluyorum"

Kara, olay öncesi çektiği videoda ailesinden gördüğü baskıyı da dile getirdi ve şöyle belirtti:

Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanılamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."