Limonda beklenen tehlike: Seneye bulamayabiliriz

Son hikaye limondan. İhracatta yaşanan problemler arttı, aracılar yüksek kar hırsı ile ürün almadı, maliyetler tırmandı. Üreticide ise arz fazlası ile fiyatlar dip yaptı. Sadece Adana'da 450 bin ton limon çöpe gidecek. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı M. Akın Doğan "Hastalığa ilaç limon, neden çöp olsun? Bu ürünleri kurtaramazsak üretici seneye yetiştirmeyecek. Bu sefer de limon bulamayacağız" dedi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Türkiye'de üretimin büyük bölümünü karşılayan Mersin ve Adana'da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa kadar düştü. Maliyetleri karşılayamayan çiftçi, ürünlerini bedava vermeye başladı. Sosyal medya hesaplarından tonlarca limonu bedavaya vereceğini duyuran çiftçiler, çaresizlik içinde zararlarını kabullenmeye çalışıyor. Zamir Öztecik isimli üretici, 10 ton "Mayer" cinsi limonu ücretsiz vereceğini duyurdu. Sertaç Karaaslan da "7-8 ton da bende var, ücretsiz vereceğim" mesajını paylaştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Limonda tarihin en kötü dönemini yaşıyoruz" dedi. Üreticinin ağaçları kesmek zorunda kaldığını söyleyen Doğan "Pandemi nedeniyle geçen yıl limona talep ciddi şekilde artmıştı. Birçok üretici burada fırsat görerek ekimi artırdı. İhracat tarafında da S. Arabistan ve Rusya'dan talep geliyordu. Ancak bu yıl hasat döneminde, S. Arabistan'ın ilaç kalıntısını bahane yapması ve Rusya'nın alımı düşürmesi, sektöre büyük darbe vurdu. Ne zaman siyasi bir gerginlik olsa bu ülkeler Türkiye'den alımlarını durduruyor. Durum böyle olunca, üreticinin malı elinde kalıyor. Elde kalan ürüne iç piyasada da rağbet yok. İhracat tarafı kapanınca, iç piyasada fiyatlar dibi gördü" diye konuştu.

BELEDİYE ALIP DAĞITSIN

Adana'da 135 bin dönüm üzerinde limon üretimi yapıldığı söyleyen Doğan "Yaklaşık 500 bin ton üzerinde de bir limon hasadımız vardı. Bunun 50 bin tonu piyasaya girdi. Ancak 450 bin ton bahçede bekliyor. Ya kesim karşılığı bedava verilecek ya da çöpe gidecek. Biz diyoruz ki, büyükşehir belediyeleri gelip bu ürünleri alsın. Metropollere dağıtsın. İstanbul'da markette fiyatı 3-4 lira civarında. Bu kadar emek boşa gitmesin. 'Covid' virüsü için bu bir ilaçtır. Bol bol tüketilmesi gerekiyor. Neden çöpe atıyoruz bunu" açıklaması yaptı. Limon elde kalınca önümüzdeki yıl çiftçinin limon ekmeyeceğini de söyleyen Doğan "Bu sefer de pahalı olacak. Elde ürün varken çöpe atıyoruz. Olmayınca da pahalı diye alamıyoruz. Devletin çiftçiyle anlaşarak bir strateji belirlemesi gerekiyor. Planlı tarım yapılırsa ülkemizde pahalılık kalmaz" dedi.