Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi
Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim için Hull City ve Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi. Ilıcalı, teknik direktörden randevu istedi.
Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanıyor. Ligde alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Burak Elmas, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Kararın Galatasaray resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.
ACUN ILICALI RANDEVU İSTEDİ
Ajansspor'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi aldığını açıklayan TV 8 ve Exxen platformlarının sahibi Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'den randevu istediği öğrenildi.
ÖZELLİKLE BEKLEDİ
Acun Ilıcalı'nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşmediği vurgulandı. Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hala çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.
YORUMCULUK MU YOKSA HULL CİTY İÇİN Mİ?
Acun Ilıcalı'nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları'nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşek görüşmenin ardından Ilıcalı'nın teklifinin ayrıntıları belli olacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız