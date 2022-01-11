Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 2.038,31 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,85 puan değer kaybederek 2.038,31 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,70 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.

Bugün, TCMB tarafından açıklanan verilere göre ise Kasım 2021'de ödemeler dengesi 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacakları konuşmaların küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.050 seviyelerinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.