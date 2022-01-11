NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı
25 Şubat'a kadar 250 dolar değerinde token alanlar, düzenlenecek çekilişe katılım hakkı kazanacak
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 10:38
Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı.
Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak'ta yayınlanacak. Ancak sanatçının NFT'lerine sahip olmak sanıldığı kadar kolay olmayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, 25 Şubat'a kadar 250 dolar değerinde token alanlar, düzenlenecek çekilişe katılım hakkı kazanacak. Yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Pekkan'ın NFT'lerine sahip olabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız