Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık doğalgaz desteğinde şubat ayı içerisinde başvuruların alınacağını, mart ayında ise ödemelerin yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık doğalgaz desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden online alınacağını bildirdi ve söz konusu desteklerin bölgesel olarak değişecek, kış mevsiminin uzun geçeceği yer ile sert geçecek olan yerlerde desteğin daha fazla olacağını bildirdi

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi. Bakan Yanık "

Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz

" dedi.