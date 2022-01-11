Bahçeli: Biz TBMM'de terörist istemiyoruz!

MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasına PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li milletvekili hakkında sert eleştirileriyle başladı. Bahçeli şunları söyledi: "Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi, Türk siyasi ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. AYM'nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi özgürlük insan hakları barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir, ne pişkinliktir."

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Türk milleti terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyecek ve diz çökmeyecektir.

-Teröristler sadece insanımızın değil esasen tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanıdır.

Meclis'te terörist istemiyoruz

-Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Kürdistan propagandası yapan HDP'yi bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayassa Mahkemesi'nin görevini yapmasını bekliyoruz.

-Terör kamplarında ideolojik silah eğitimleri alıp karşımıza çıkıp demokrasi barış diye utanmadan sıkılmadan sıralayacaklar.

-Bu bölücü milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılması derhal temin edilmelidir.

Kılıçdaroğlu Kandil'in tedarikçisi, teşrifatçısıdır

- CHP Genel Başkanı, İBB'de terör örgütüyle irtibat içinde olanların işe alınmasıyla ilgili devam eden süreçte görevli müfettişlere ateş püskürüyor. Belediyede işe girdikleri iddia edilenlerin destekçisi çok açık söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

- Bize Saray'ın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in tedarikçisi, Kandil'in teşrifatçısıdır. DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Toplantı yaptı mı yapmadı mı? Adamsan bu soruların cevabını ver.

FETÖ parmağı araştırılmalı

- Yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağı araştırılmalıdır. Kazakistan'in iç işlerine saygımız sonsuzdur fakat kardeşlerimizle dayanışmamız şarttır. Kazakistan'da bugün yapılan yarın Türkiye'de test edilmek istenecektir. Söylemler benzerdir, propaganda kaynakları birbirine yakındır.

Dün hedef Ecevit'ti bugün Erdoğan

- Dün hedef Bülent Ecevit'ti. Bugün hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de kurgu aynıdır komplo aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermelerine gücü asla yetmeyecek. Sokak hareketlerine direnmeyi de çok iyi biliriz. Çatışma ortamı gözleyen odakların, herkesi uyarıyorum, emel sahipleri bu yükün altından kalkamayacaklar.

- Türk Tabipleri Birliği adında Türk olsa da Türk düşmanlarının toplandığı çatı olmuştur. Koronavirüsün Omicron varyantı gibidir.