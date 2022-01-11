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Bakan Karaismailoğlu: 2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,6 milyon TEU'ya yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada yaşanan konteyner krizine rağmen 2021'de Türkiye'deki limanlarda elleçlenen konteyner miktarının yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin TEU'ya yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:16
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Bakan Karaismailoğlu: 2021'de elleçlenen konteyner miktarı 12,6 milyon TEU'ya yükseldi

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı konteyner ve yük verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, küresel salgın sürecinde yaşanan birçok sebeple birlikte konteyner krizi çıktığına dikkati çekti.

Dünyada yaşanan krize rağmen "mavi vatan"a yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin bundan etkilenmediğini belirten Karaismailoğlu, "2021'de limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın aralık ayı rakamlarına bakıldığında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak, 1 milyon 80 bin 241 TEU'ya ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 253 bin 725 TEU konteyner elleçlendi. Ambarlı Liman Başkanlığını, 167 bin 927 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı ve 167 bin 317 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi İsrail ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. İsrail'i, Yunanistan ve Mısır'la yapılan taşımalar izledi. Deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 42 TEU ile İspanya'ya giden konteynerler oluşturdu."

- "2021'de elleçlenen yük miktarı yüzde 6 arttı"

Karaismailoğlu, geçen yıl limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 6 artışla 526 milyon 306 bin tona ulaştığına dikkati çekerek, dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının yüzde 5,7 artışla 386 milyon 396 bin 718 ton olduğunu kaydetti.

Geçen yıl en fazla yük elleçlenen liman tesisinin 33 milyon 46 bin 940 ton ile MIP Mersin Limanı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Mersin Limanı'nda Türkiye'de toplam elleçlenen yükün yüzde 6,28'inin elleçlendiğini ifade etti.

Aralık 2021'de limanlarda elleçlenen yük miktarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 47 milyon 857 bin ton olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, en fazla yük elleçlemenin Aliağa Liman Başkanlığı'nda gerçekleştiğini, bunu Kocaeli ve İskenderun Liman başkanlıklarının takip ettiğini bildirdi.

Elleçlenen yük çeşitlerine de değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2021'in son ayında limanlarımızda 8 milyon 3 bin 144 ton ham petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham petrol, 866 bin tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla artan yük cinsi oldu. Ham petrolü, kok ve yarı kok kömürü ile motorin yük cinsleri izledi. Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi klinker oldu. En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı."

Denizler için "mavi vatan" tabirini kullandıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin "denizci ülke" kimliğini ön plana çıkardıklarını bildirdi.

2002'de 149 olan liman sayısının 217'ye, 37 olan tersane sayısının ise 84'e çıkarıldığının bilgisini veren Karaismailoğlu, tersanelerdeki yıllık gemi üretim kapasitesinin ise 550 bin dedveyt tondan 4,65 milyon dedveyt tona yükseltildiğini ve yerlilik oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin mega yat üretimde dünyada 3'üncü sırada yer aldığına işaret etti.

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