Türk Kızılay İzmir'e 10 bin kişilik aşevi kuruyor

Türk Kızılay İzmir Şubesi, Buca ilçesinde bulunan Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü bahçesine, 10 bin kişilik aşevi inşa etmek için çalışmalara başladı.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, İzmir genelinde 11 şube ve 4 temsilciliğe bağlı 4 bin gönüllüyle vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.

Birçok ilde Türk Kızılay tarafından aşevlerinin kurulduğunu hatırlatan Baykalmış, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir afet durumunda çalışmaların planlandığı 12 dönümlük bir alan var. Türk Kızılay İzmir Şubesi olarak, Karabağlar, Buca ve Konak arasında bulunan bölgede yaklaşık 10 bin kişilik aşevi planladık. Bu zamana kadar gerek genel merkezimiz gerekse yerel yönetimlerle çalışmalar neticesinde son noktaya gelmiş durumdayız. Bu alanda bize ayrılan 750 metrelik inşaat alanıyla, 10 bin kapasiteli aşevinin izinlerini aldık. İnşallah kazmayı, vurma aşamasındayız."

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde İzmirlilerin Kızılaya büyük teveccüh gösterdiğine tanık olduklarını ifade eden Baykalmış, "İzmirli hemşerilerimizin desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu yatırımın maliyeti 3 milyon lira civarında. İzmir'in kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla görüşüyoruz, onlardan da destek istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da hayır işinde bizlere destek olabilecek hayırseverlerimize bir çağrıya çıkmak istiyoruz. Çünkü kazmayı vurma aşamasına geldik ama ekonomik olarak bağışlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Baykalmış, gerekli bağışın toplanması halinde planlanan aşevinin 4-5 ay içerisinde hizmete gireceğini ifade etti.

- "Afet durumunda tüm bölgeye hizmet verecek"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da İzmir'de kurulması planlanan aşevi projesine çok önem verdiğini dile getiren Baykalmış, "Planladığımız aşevi Ege Bölgesi'nin en büyük aşevi yatırımı olacak. Sadece İzmir değil, bir afet durumunda tüm bölgeye hizmet verecek." bilgisini paylaştı.