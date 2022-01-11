Benzin ve motorinden sonra LPG'ye zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Otogaza bu gece 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynakları, otogazda satış miktarının yüzde 25 kadar azaldığını belirterek şu tespitlerde bulundu:

Otogaz 10 liraya dayandı, satış yüzde 25 düştü

"Genelde, otogazı alt gelir grubu tercih ediyordu. Otogaza, benzin ve motorine olduğu gibi art arda zam geldi. 10 TL'ye dayandı. Dar gelirli vatandaşlar, LPG alımını büyük ölçüde kesti. Bazıları da yakıt olarak LPG'den benzine geçti. Günlük bazda, LPG satışlarında gerileme yüzde 25'i buldu.