Trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye zam geliyor
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye zam geliyor
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Süperlig oyuncusu Konyasporlu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Süperlig oyuncusu Konyasporlu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trafik kazasında hayatını kaybeden 4 itfaiye personeli için tören düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden 4 itfaiye personeli için Bursa Büyükşehir Belediyesinde tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:43
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İtfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in cenazeleri, Türk bayrağına sarılı tabutlarda, helallik alınmak üzere belediyesinin bahçesine getirildi.

Buradaki törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, daire amirleri, itfaiye personellerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda ilden itfaiye görevlisi katıldı.

İtfaiyecilerin yakınları ile babasının tabutuna sarılan Aydın Doğru'nun oğlu Halit Doğru (13) uzun süre gözyaşı döktü. Babasının fotoğrafını taşıyan itfaiye görevlisinin yanına gelen Doğru, son kez fotoğrafa baktı.

Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatını kaybeden itfaiye görevlilerinin pırıl pırıl insanlar olduklarını söyledi.

Acılarını paylaştıkları için törene gelenlere teşekkür ettiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Onlarca arayan dostlarımız, büyüklerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın. Şehitlerimizin, yavrularımızın emanetleri bizim emanetlerimizdir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın valim başta bu acı günümüzde bizlerle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, mekanları cennet olsun. 4 pırıl pırıl kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim rahmet eylesin."

Cenazeler, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından defnedilecekleri yerlere uğurlandı.

Sinan Amil'in Kestel ilçesinde, İsmail Kaya, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sinan Amil'in Orhaneli İtfaiye Grubu'na geçici olarak görevlendirildiği öğrenildi.

- Olay

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı araçla yola çıkmıştı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrilmiş, kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit hayatını kaybetmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 6 kişi yakalandı
Ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekilmesine ilişkin 6 kişi yakalandı
Barınaklar Pitbull ile doldu
Barınaklar Pitbull ile doldu
Minik Asiye'nin tedavisi ne durumda?
Minik Asiye'nin tedavisi ne durumda?
Afyonkarahisar'da pazarcılık yapan iki çocuk annesi, 44 yaşında üniversiteli oldu
Afyonkarahisar'da pazarcılık yapan iki çocuk annesi, 44 yaşında üniversiteli oldu
Son üç ayda yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı arttı
Son üç ayda yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı arttı
Konya Ovası'nda son on yılda kaç obruk meydana geldi?
Konya Ovası'nda son on yılda kaç obruk meydana geldi?

Bu Habere Tepkiniz

Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı
Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı
https://www.brita.com.tr/iyisuicinbrita?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=iyisuicin-ocak
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor?
TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor?
Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımı bulunuyor. Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor.